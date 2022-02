Trier schickt Hilfspakete in die Ukraine

Die Hilfsorganisation Malteser transportiert heute zahlreiche Materialien zur Unterstützung in die Ukraine.

Der Hilfstransport startet in Trier und soll in den Westen der Ukraine fahren. Neben medizinischen Hilfsmitteln werden auch Zelte und Feldküchen transportiert. Feldküchen kommen unter anderem beim Militär häufig zum Einsatz, um ohne Strom unter freiem Himmel warmes Essen zubereiten zu können. Laut Angaben des SWR werden bereits neun solcher Feldküchen aus Deutschland in der Ukraine genutzt.

