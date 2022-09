Erwischt: 22-Jähriger durch diesen Videobeweis aufgeflogen!

Er war ohne Führerschein Auto gefahren. Die Polizei bekam erstmal eine ganz andere Story zu hören.

Der 22-Jährige und zwei weitere Männer standen am Mittwoch an einem geparkten Auto auf dem Rasthof Hockenheim Ost an der A6. Sie wurden gefragt, wer das Auto gefahren hat. Die Antwort: Der Fahrer ist vor einer Stunde abgehauen und hat die Drei stehen gelassen.

Videos zeigten, was wirklich passiert ist...

Die Polizisten fanden das merkwürdig und ließen sich die Videos aus den Sicherheitskameras des Rasthofs zeigen. Dabei kam raus: Die Geschichte stimmt ganz offensichtlich nicht! Der 22-Jährige war auf den Videos klar als Fahrer des Autos zu sehen. Einen Führerschein konnte er aber nicht zeigen. Die Folge: Die Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Mögliche Konsequenzen: Geldstrafen oder sogar ein Jahr Haft.

Teure Uhr war geklaut

Bei der Kontrolle auf dem Rasthof entdeckten die Polizisten außerdem beim 21-jährigen Beifahrer eine teure Uhr. Es stellte sich heraus: Die war geklaut. Wie die Uhr zu ihm kam, wird nun ermittelt.

