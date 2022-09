Motorradprofi stirbt am Hockenheimring

Bei den Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaften gab es einen Unfall. Ein 24-Jähriger kam dabei ums Leben.

Leon Langstädtler stürzte am Freitag im freien Training auf dem Hockenheimring. Der 24-Jährige wurde sofort von Ärzten versorgt, doch seine Verletzungen waren so schlimm, dass er wenig später gestorben ist.

Was ist passiert?

Ein Sachverständiger untersucht jetzt den Unfall. Laut Polizei stürzte Leon Langstädtler in einer Kurve. Der Fahrer hinter ihm konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der zweite Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Schweigeminute an der Rennstrecke

Die Meisterschaft wurde nach dem Unfall unterbrochen. Am Samstagmorgen gab es dann wieder die ersten Rennen. Am Abend soll es an der Rennstrecke eine Schweigeminute für Leon Langstädtler geben. Auf Instagram schrieben die Veranstalter:

Alle am Rennen beteiligten Organisationen bedauern das tragische Unglück und wünschen den Angehörigen und Freunden Kraft in diesen schweren Stunden.

