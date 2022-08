Sechs Wohnhäuser in 🔥!

auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

In Hohberg-Diersburg (bei Offenburg) ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Was ist passiert?

Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit: Die Anwohnerinnen und Anwohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass es aktuell keine Schwerverletzten gibt.

150 Wehrleute, viele Rettungskräfte und Polizeibeamte sind vor Ort im Einsatz.

Die offenen Flammen sind größtenteils eingedämmt.

Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden.

Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Zur Brandursache und dem Sachschaden ist noch nichts bekannt.

Die Ermittlungen laufen. Die Feuerwehr hat Leuten im Umfeld des Brandes geraten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Hier gibt's mehr News aus Offenburg und Umgebung: Offenburg Offenburg Polizei macht ungewöhnliche Entdeckung in Pannenauto! Auf der A5 ist ein Transporter liegen geblieben. Das ist eigentlich nichts besonderes. Aber: Er hatte einen Löwen dabei. mehr... 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg