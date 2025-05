Rekordzahl bei Geflüchteten

Noch nie gab es so viele Menschen, die in ihrem eigenen Land auf der Flucht waren, wie im vergangenen Jahr.

Die Beobachtungsstelle für Binnenvertriebene in Genf berichtet von 83,4 Millionen Menschen weltweit die Ende 2024 auf der Flucht im eigenen Land waren. Das sind doppelt so viele wie noch vor sechs Jahren - ein Rekord, so die Beobachtungsstelle.

Rekordzahl an Binnenvertriebenen weltweit Dauer 0:33 min Rekordzahl an Binnenvertriebenen weltweit

In diesen Ländern sind viele Menschen auf der Flucht

Im Sudan sind durch den Krieg insgesamt 11,6 Millionen Menschen im eigenen Land auf der Flucht, so viele wie nirgendwo sonst.

Auch in



Syrien ,

, Kolumbien ,

, Jemen und

und der Demokratischen Republik Kongo

leben Millionen nicht mehr in ihrem Zuhause.

Nicht nur Krieg und Gewalt sind ein Grund für Flucht. Bei rund zehn Millionen Menschen sind wohl Naturkatastrophen der Fluchtgrund gewesen. Diese Zahl sei mehr als doppelt hoch wie noch vor fünf Jahren, sagen die Beobachter in Genf.