Unternehmen suchen so viele Arbeitskräfte wie lange nicht!

Offenbar gibt es so viele offene Jobs, wie seit mindestens 2005 nicht mehr in Deutschland.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften wuchs in fast allen Branchen. Das hat die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht.

Hier werden die meisten Leute gesucht

Die meisten freien Stellen im Mai wurden den Arbeitsämtern aus dem Verarbeitenden Gewerbe gemeldet, darauf folgten Handel, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Fachdienstleister für Unternehmen. Auch die Baubranche und Zeitarbeitsfimen suchen Personal.

Nur in der Land- und Forstwirtschaft, im Öffentlichen Dienst, in der Versorgungswirtschaft und an Schulen wurden etwas weniger Arbeitskräfte gesucht als im April.

Warum sind so viele Stellen unbesetzt?

Zwar gibt es derzeit viele offene Jobs aber das liegt nicht nur daran, dass es zu wenige gibt, die arbeiten wollen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bemängeln, dass die Arbeitsbedingungen in Betrieben manchmal nicht gut sind:

Gute Arbeitsbedingungen, tarifliche Löhne, bessere Vereinbarkeit von Leben, Familie und Arbeit sind Voraussetzung dafür, inländisches Fachkräftepotential zu aktivieren - beispielsweise bei vielen gut ausgebildeten Frauen, die in Minijobs oder ungewollter Teilzeit festhängen.

Einige Unternehmen bieten Schnuppertage an. So kannst du herausfinden, welchen Job du wirklich machen willst:

