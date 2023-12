Bis 2026: O2 will Hologramm-Anrufe an den Start bringen

Telefonieren wie in Star Wars: Klingt erstmal wie Science-Fiction, soll aber schon bald Realität werden.

Zumindest wenn es nach dem Mobilfunk-Anbieter Telefónica (O2) geht. Bis 2026 will das Unternehmen Anrufe mit Hologrammen anbieten. Zuerst nur für Firmenkunden, später dann für alle.

Wie funktioniert das?

Der Gesprächspartner soll bei den Hologramm-Anrufen als dreidimensionales Abbild zu sehen sein. Dafür muss der Anrufer eine VR-Brille aufsetzen, während der Angerufene in sein Smartphone schaut und sich mit der Frontkamera filmt. Der Nachteil: Der Angerufene selbst bekommt dabei kein Hologramm zu sehen.

CSU-Chef Söder testet schon mal

Am Montag hat Telefónica in Deutschland das 25-jährige Bestehen seines Netzes gefeiert. Mit dabei war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder – der das Telefonieren per Hologramm direkt mal ausprobiert hat. So wirklich begeistert war er allerdings nicht: Beim Test kritisierte er, dass die VR-Brillen unpraktisch und sperrig seien.

Netzbetreiber arbeiten zusammen

Damit es mit den Hologramm-Telefonaten so schnell wie möglich klappt, arbeitet Telefónica seit letztem Jahr mit Vodafone, Telekom und der französischen Firma Orange zusammen. Dadurch sollen Hologramm-Anrufe auch netzübergreifend möglich sein.

Virtual Reality soll auch bei Krankheiten zum Einsatz kommen: