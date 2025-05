Bald keine Büros mehr wegen Homeoffice?!

Auch nach Corona arbeiten viele aus dem Homeoffice - die Büros sind leer. Das hat jetzt Folgen für den Immobilienmarkt.

Viele Unternehmen in Deutschland wollen wegen leerer Schreibtische ihre Büros verkleinern. Das zeigt eine Umfrage des Münchner "Ifo-Instituts".

Mehr als ein Viertel der Unternehmen hält die eigenen Büros für nicht ausreichend genutzt.

Rund 10 Prozent haben demnach ihre Räumlichkeiten bereits verkleinert, weitere 12,5 Prozent planen das in den nächsten fünf Jahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl an Unternehmen, die sich bereits verkleinert haben oder es planen, zugenommen.

Leere Schreibtische besonders bei Dienstleistern

In Werbung und Marktforschung seien Büros bei über 60 Prozent der befragten Firmen mangelhaft ausgelastet. Fast genauso hoch sind die Zahlen in Film und Fernsehen, dort waren es 59 Prozent, in der IT-Branche 53 Prozent.

