HoneyPuu passiert blutiges Missgeschick: Was war da los? 😲

Beim Valorant-Cup sorgt HoneyPuu für einen kurzen Schock. Sie schneidet sich während des Streams in den Finger.

Mitten in ihrem Stream kommt HoneyPuu völlig aufgelöst vor die Kamera und sagt, dass sie nicht mehr beim Valorant-Cup mitspielen kann - um den Finger hat sie Küchenrolle gewickelt. Sie fragt nach Chefstrobel, der zu dem Zeitpunkt aber nicht da zu sein scheint. "Ich hab mir in den Finger geschnitten. Es tut so weh und man sieht alles innen drin." Kurz danach verschwindet HoneyPuu.

Mit Messer geschnitten: HoneyPuu unterbricht Stream

Nach einer knappen Stunde ist HoneyPuu wieder da und berichtet: Sie ist beim Obst schneiden mit dem Messer abgerutscht und hat sich dabei tief in den Finger geschnitten. Da Chefstrobel nicht erreichbar war, ist sie ins Krankenhaus gefahren, wo die Wunde geklebt wurde. Anschließend hat sie ihr Team sogar noch im Valorant-Cup unterstützt - trotz fettem Verband am Mittelfinger.