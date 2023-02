Flugtickets FOR FREE - in diese Stadt

Hongkong verschenkt Flugtickets an Touristinnen und Touristen. So kommst du ran.

Mit den kostenlosen Tickets will man nach dem Ende der strengen Corona-Regeln den Tourismus wieder ankurbeln. Insgesamt 500.000 kostenlose Flugtickets sollen an Menschen aus aller Welt gehen. Die strengen Einreiseregeln in Hongkong hatten die Besucherzahlen einbrechen lassen.

Wie komm ich an die Tickets?

Am Anfang März werden die Tix über verschiedene Wege zu haben sein. Es wird ein Losverfahren geben und die Möglichkeit ein Flugticket geschenkt zu bekommen, wenn man ein Einzelnes kauft. Also eins bezahlen, zwei bekommen.

Kostenlos nach Frankreich? Das geht so: