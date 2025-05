Arbeitsgondel an Hochbrücke abgestürzt - Das ist passiert

Auf der Großbaustelle in Horb kam es zu einem schweren, tödlichen Arbeitsunfall. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse.

Auf einer Großbaustelle an der Neckartalbrücke in Horb im Kreis Freudenstadt sind am Dienstag drei Menschen bei einem schweren Arbeitsunfall gestorben. Alle drei waren Bauarbeiter zwischen 40 und 46 Jahren. Das sagte die Polizei Pforzheim.

Das ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft über den Unfall in Horb bekannt

Die Gondel, in der sich die drei Bauarbeiter befanden, war mit einem Stahlseil an einem Kran befestigt.

Nach ersten Untersuchungen ist jetzt klar, dass das Stahlseil sich an anderen querlaufenden Seilen verheddert hatte und deshalb gerissen ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Gondel nicht überladen.

Die Arbeiten an der Hochbrücke ruhen zur Zeit, Polizei und Gutachter untersuchen die Unfallstelle.

In Horb entsteht momentan eine große Hochbrücke über dem Neckartal. Sie ist Teil der Ortsumfahrung, die seit 2018 gebaut wird. 2028 soll der Verkehr auf der Brücke freigegeben werden.

Oberbürgermeister und weitere Politiker drücken Beileid aus

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger war vor Ort, um sein tiefstes Beileid auszudrücken. Weitere Landespolitiker haben ebenfalls ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Das ist einer der schwersten Arbeitsunfälle, den es je auf einer Straßenbaustelle im Land gegeben hat.

Am Montag wird es in Horb eine Gedenkfeier für die drei Opfer geben. Auch ein Spendenkonto für die Angehörigen ist inzwischen eingerichtet worden.