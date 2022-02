Horizon Forbidden West: Heldin Aloy ist zurück!

Fünf Jahre mussten die Fans warten, doch gestern war es endlich soweit!

Der erste Teil Horizon Zero Dawn war ein riesen Erfolg. Er gewann 2015 und 2016 bei den Game Critics Awards den Preis in der Kategorie: Best Original Game. Die Erwartungen an den Nachfolger waren deshalb groß. Dieser ist gestern endlich erschienen.

Story

Gespielt wird wie schon im ersten Teil die Jägerin Aloy. Diese muss gegen Maschinen-Tiere kämpfen, Jump-n-Runs bewältigen und Teile sammeln, um ihre Waffen zu verbessern. Action ist also garantiert.

Setting

Das Szenario spielt ungefähr 1000 Jahre in der Zukunft. Doch der technische Fortschritt ist eher gering: Die Menschen sind wieder Jäger und Sammler, nachdem sie den Kampf gegen die Maschinen verloren haben.

Die Story dauert ungefähr 10 Stunden, doch es gibt zahlreiche Nebenaufgaben die man in dem coolen Setting bewältigen kann. Wer grade 70 Euro zur Verfügung hat, kann das Spiel auf der PS4 und PS5 spielen.