... dessen Zehen zu lutschen?! Seine Ausrede: Aus dem Zimmer kam Rauch-Geruch.

Stell dir vor, du liegst gemütlich in deinem Hotelbett und schläfst. Dann kitzelt es am Fuß und ein 52-jähriger Mann hat deinen Zeh im Mund. Genau das ist einem Besucher des Hilton Hotels in Nashville in den USA passiert. Der Hotelmanager kopierte den Zimmerschlüssel, brach in das Zimmer und lutschte an den Zehen eines Gasts.

Das war seine Ausrede

Während das Opfer von dem Schock erzählt und das Ganze als einen Albtraum beschreibt, tut der Hotelmanager auf unschuldig. Er wäre in das Zimmer gegangen, weil er Rauch gerochen habe. Er wollte wohl nur nachsehen, ob es brennt oder alles okay ist. Außer ihm hat niemand den Rauch gerochen. Den Schlüssel hat er nach eigenen Angaben weggeworfen, gefunden wurde er aber nicht.

Der Hotelmanager wurde festgenommen und wegen sexueller Belästigung, schweren Einbruchs und Körperverletzung angeklagt. Der Mann ist vor knapp 20 Jahren wegen Totschlags bereits verurteilt worden und hat wohl schon öfter Straftaten begangen. Das Hilton Hotel hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert.