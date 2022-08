Diese Rekorde hat "House of the Dragon" schon gebrochen!

Die neue Serie in der "Game of Thrones"-Welt ist mega-erfolgreich gestartet. Aber: Nicht alle konnten dabei sein.

Die erste Folge von "House of the Dragon" wurde am Wochenende veröffentlicht und hat gleich zwei neue Rekorde aufgestellt:

Es ist der erfolgreichste Start einer neuen HBO-Serie. Zum Vergleich: In den USA schauten am Sonntag knapp zehn Millionen Menschen die erste Folge. Bei der ersten Folge der ersten Staffel von "Games of Thrones" waren es nur 4,2 Millionen Menschen

Es war die beste Streaming-Premiere im Jahr 2022. In den ersten sechs Stunden nach Veröffentlichung schauten 2,6 Millionen US-Haushalte die Folge. Beim Start der vierten Staffel von "Stranger Things" waren es auf Netflix nur 1,2 Millionen. Bei der zweiten Staffel von "Euphoria" waren es 2,4 Millionen Haushalte.

So sieht es aus, wenn alle gleichzeitig streamen:

Nicht jeder konnte zuschauen!

Zum Serien-Start gab es aber auch Probleme. Auf Twitter, Reddit und Co posteten User am Wochenende, dass der Stream bei ihnen abgebrochen ist oder die HBO-Max-App nicht mehr funktioniert hat. Betroffen waren vor allem die, die mit einem Gerät von Amazon streamen wollten. HBO hat die Störungen bestätigt - und versprochen, dass sie die Probleme lösen werden.

Die Serie hat insgesamt zehn Folgen. Jede Woche wird eine neue veröffentlicht. In Deutschland kannst du "House of the Dragon" bei WOW schauen.

Um was es in der Serie geht, erfährst du hier: