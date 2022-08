Handlung von "Game of Thrones"-Ableger geleaked!

auf Whatsapp teilen

Die neue Serie "House of the Dragon" kommt zwar erst am 21. August, auf Reddit steht aber schon jetzt alles!

Dasselbe Problem hatte der US-Sender HBO schon bei der Erfolgsserie "Game of Thrones". Es wurden teilweise ganze Folgen oder auch nur deren Inhalt vor der Ausstrahlung veröffentlicht. Das war die Reaktion: Reddit hat das Konto "HOTDleaks", das einen Beitrag mit der gesamten Handlungszusammenfassung gepostet haben soll, schnell gesperrt. HBO geht wegen der Urheberrechtsverletzung jetzt vor Gericht und fordert die Daten des Kontoinhabers. Was HBO genau damit vor hat, ist noch unklar. Den Trailer zur Serie siehst du hier: Hier gibt's mehr aus dem "Game of Thrones"-Universum: Game of Thrones Jon Snow kommt zurück!? "Game of Thrones" soll fortgesetzt werden – für die neue Serie könnte Kit Harington wieder vor der Kamera stehen. mehr...