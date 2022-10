"House of the Dragon": Finale geleakt!

Heute Nacht wird die letzte Folge von "House of the Dragon" veröffentlicht. Aber: Sie kann schon jetzt gestreamt werden.

Die zehnte und letzte Folge der Staffel wurde nämlich auf verschiedenen Internetportalen illegal hochgeladen. Der US-Sender HBO bestätigte den Leak. In einem Statement heißt es, man sei "enttäuscht" und werde etwas dagegen tun.

HBO zieht diese Kopien offensiv aus dem Internet.

Wer ist für den Leak verantwortlich?

Es ist nicht das erste Mal, dass HBO gegen Leaks kämpfen muss. Vor dem Serienstart wurde die komplette Handlung der Serie veröffentlicht.

Handlung von "Game of Thrones"-Ableger geleaked!

Woher der neue Leak jetzt kommt, ist unklar. Laut HBO soll ein Partner aus Europa, dem Nahen Osten oder Asien dafür verantwortlich sein. Möglicherweise hat jemand aus Israel das Staffelfinale ins Netz gestellt. Laut Berichten wurde die Folge beim ersten Mal mit einer hebräischen Untertiteldatei hochgeladen.

So geht es mit "House of the Dragon" weiter!

Offiziell wird das Finale von "House of the Dragon" in der Nacht auf Montag um 3 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Aber: Die Folge wird nicht das Ende sein. Es wurde bestätigt, dass sie Serie weitergeht. Die nächste Staffel könnte 2024 kommen.

Diesen Trailer hat HBO für die letzte Folge veröffentlicht:

