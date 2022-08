GoT-Spinoff: Wie gut ist "House of the Dragon"?

Der "Game of Thrones"-Ableger ist gestartet. So sehen die ersten Bewertungen aus.

Nach dem für viele Fans enttäuschen Finale von "Game of Thrones", wird der Nachfolger mit Spannung erwartet. Einige Reviews finden die neue Serie fesselnd und vergleichen sie mit den besten Zeiten von GoT. Andere finden sie eher stumpf. Das Branchenmagazin "Variety" schreibt, dass "House of the Dragon" direkter bei der Message ist, aber noch seine "eigene Stimme" finden müsse.

Darum geht's

Die Serie spielt 200 Jahre vor den Ereignissen um Daenerys Targaryen, Jon Schnee und Arya Stark. Im Hause Targaryen kämpfen zwei Fraktionen um Macht, die Krone und den eisernen Thron. Ein blutiger Krieg beginnt.

