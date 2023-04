So hilft die Caritas Wohnungslosen in Neuwied

"Housing First" nennt sich das Projekt. Das Ziel: Wohnungslose Menschen supporten und für sie eine Wohnung finden.

Nach eigenen Angaben hat die Caritas Neuwied (Rheinland-Pfalz) seit Ende 2021 fünf wohnungslosen Menschen eine eigene Wohnung besorgt. Ihre Miete zahlen die Behörden - um alle Unterlagen und Anträge müssen sie sich aber selbst kümmern. Ziel des Projekts sei es, dass die Menschen dadurch wieder ein geregeltes Leben bekommen.

Deshalb ist die eigene Wohnung so wichtig

Weil es Betroffenen dadurch auch oft gesundheitlich besser geht, sagt eine Sozialarbeiterin. Und wer eine Wohnung hat, geht auch seine Probleme an: Die ehemals Wohnungslosen nähmen Beratungsangebote an, um Schulden abzubauen oder Suchtprobleme zu lösen.

Auch Rheinland-Pfalz will etwas unternehmen

Mitte Januar hatte auch das Land Rheinland-Pfalz angekündigt, dass es Wohnungslose supporten will. Eigene "Housing First"-Projekte sollen in den Städten Koblenz und Landau an den Start gehen. Jedes Projekt soll bis zu acht Personen aufnehmen und betreuen.

Btw: Die Idee des "Housing First" kommt ursprünglich aus den USA. Städte wie Salt Lake City haben dadurch ihre Obdachlosigkeit krass reduziert.

