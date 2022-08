Hündin Mili überlebt 40 Tage allein im Container

Die karamellfarbene Superhündin wurde nach ihrer Atlantik-Überfahrt völlig abgemagert auf einem Frachtschiff gefunden.

Damals wog sie rund viereinhalb Kilogramm, erzählt Tierarzt Hugo Turillazzi vom Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung (Mida) in Panama.

Es ist ein Wunder, dass dieses kleine Tier so lange überlebt hat.

Wie die Kleine im Container gelandet ist, weiß niemand. Überlebt hat sie in der Hitze wohl, weil sie eine kleine durchgerostete Stelle im Container mit ihrer Pfote öffnete und Regenwasser trank.

WIe gehts ihr, was macht sie?

Mili arbeitet inzwischen hauptberuflich am Flughafen von Panama-Stadt. Sie hat gelernt, Koffer oder Taschen auf mögliche Seuchen zu erschnüffeln. Der Name Mili ist abgekürzt von Milagros, was auf Spanisch Wunder bedeutet.

