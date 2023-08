Hündin mit Besitzerin wiedervereint - nach 160 Kilometern!

Die Hündin Lucky hat es über Nacht von Bern bis nach Genf geschafft und dann trotzdem ihre Besitzerin wiedergefunden.

Und das, obwohl sie schon 14 Jahre alt ist! In so einem Alter ist die Strecke von 160 Kilometern gar nicht so easy zu bewältigen. Deshalb vermutet ihre Besitzerin Jennifer Wagner, dass Lucky "sehr wahrscheinlich von jemand aufgegriffen wurde mit dem Auto, der sie mitgenommen hat bis Genf."

Wiedervereint und wohl auf

Die Genfer Polizei hat Lucky gefunden. Sie sei durch ein Loch im Zaun einer Hundepension entwischt, in der sie während Jennifers Urlaub untergebracht war. Am Tag danach hat eine Passantin in Genf die Hündin entdeckt und sie zur Polizeistation gebracht. Über ihren Chip haben die Beamten vor Ort dann die Besitzerin ermitteln können.

Bis auf ein paar Zeckenbisse ist Lucky zum Glück nichts passiert.