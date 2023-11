Hündin überlebt über zehn Wochen in US-Gebirge

Ihr Herrchen ist gestorben, doch die Hündin ist ihm nicht von der Seite gewichen. Ein Mann fand sie nach vielen Wochen.

Ein Hundebesitzer ist beim Wandern in einem Gebirge im US-Staat Colorado gestorben. Aber seine Hündin Finney überlebte.

Was ist passiert?

Schon im August ist der Mann mit seinem kleinen Jack Russel zum Wandern los, so das zuständige Sheriffbüro. Doch die zwei kehrten nicht zurück. Wochenlang suchten Einsatzkräfte nach den beiden - erst mal erfolglos. Doch nach über zehn Wochen hat ein Jäger den toten Mann mit seiner lebenden Hündin gefunden - die ihn die ganze Zeit nicht verlassen hat. Finneys "wunderbare Überlebensgeschichte" zeige ihre Hingabe und Treue gegenüber ihrem Besitzer, so Delinda VanneBrightyn von der Gruppe "Taos Search and Rescue".

Wie hat die Hündin Finney wochenlang im US-Gebirge überlebt?

In den Wochen in den Bergen hat die Hündin rund die Hälfte ihres Gewichts verloren, so VanneBrightyn. Überlebt hat Finney wohl, indem sie kleine Tiere wie Mäuse erlegt hat. Außerdem hat sie es geschafft, sich von Raubtieren wie Bären oder Pumas fernzuhalten.

Wenn diese Hündin sprechen könnte, wäre das eine tolle Geschichte.

Nach ihrer Entdeckung wurde Finney zu einem Tierarzt gebracht und behandelt. Sie lebt nun bei der Familie ihres toten Herrchens, hieß es aus dem Sheriffbüro.

Mehr Good News: