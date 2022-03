So leiden die Menschen im Kriegsgebiet

In der Ukraine wird die Lage für die Menschen immer schlimmer: zerbombte Häuser, kein Strom, wenig Essen.

Triggerwarnung - Krieg Im folgenden Artikel geht es um Krieg. Das könnte belastend oder retraumatisierend sein.

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. Die ukrainische Regierung spricht von vielen toten Zivilisten. Gerade im Osten des Landes werde die Situation für die Menschen immer schlechter. In zwei Städten sollen Krankenhäuser beschossen und zerstört worden sein.

Viele Menschen ohne Strom und Wasser

In vielen Orten gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser. Betroffen sind nach Medienberichten etwa 40.000 Menschen. Ohne Strom können viele nicht Heizen oder sie sitzen in unbeheizten Kellern und U-Bahn-Tunneln. Die Temperaturen liegen etwa bei null Grad.

Es gibt Probleme, Medikamente an Apotheken und in Krankenhäuser zu bringen. Die ukrainische Regierung teilte mit, sie arbeite an einem gesicherten Weg für die Lieferungen. Sie kritisierte auch die internationalen Organisationen: Es komme zu wenig Hilfe aus dem Ausland.

UN schickt Tonnen medizinische Hilfe

Die ersten Hilfsgüter von der Weltgesundheitsorganisation sollen am Donnerstag in Polen eintreffen. Dabei sind 36 Tonnen mit Material für Erste Hilfe und Notoperationen, Medikamente und Artikel für die Versorgung von 150.000 Menschen.