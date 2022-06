US-Urteil: Warum Hummeln jetzt als Fische gelten

Ein Gericht in den USA hat eine kreative Lösung gefunden, Hummeln und Co zu schützen. Die fielen bisher durchs Raster.

Insekten zu schützen ist im US-Bundesstaat Kalifornien offenbar so schwer, dass Richter sich jetzt was Besonderes überlegt haben: Sie haben beschlossen, dass Hummeln und Bienen zu der Tierart der Fische gehören, wie mehrere Medien berichten. Denn: Fische kann man durch ein vorhandenes Gesetz schützen. Für Insekten gib es ein solches Tierschutzgesetz aber nicht.

Der konkrete Fall

Tierschützer hatten Bienen und Hummeln auf eine spezielle Liste in den USA als gefährdete Tiere eingetragen. Dagegen haben Leute aus der Landwirtschaft geklagt. Denn: Insekten dürften gar nicht in die Liste aufgenommen werden. Zuerst bekamen sie auch Recht. Doch mit der aktuellen Entscheidung der Richter kam alles anders. Begründung: Fische und Hummeln gehören beide zu der Gruppe der wirbellosen Tiere. Sie haben also kein Skelett.

