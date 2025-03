Feuer im Haus! Diese Hündin hat ihre Familie gerettet 👏

Hündin Lilly war mit ihrem Herrchen zu Besuch in Kalenborn-Scheuern in RLP. Mitten in der Nacht fing es im Keller an zu brennen.

Lilly ist die Hündin von Stefan. Er ist 27 Jahre alt und war am Wochenende bei seinen Eltern in der Vulkaneifel. Als alle schliefen, passierte das Unglück: Die Gas-Therme im Keller des Hauses fing an zu brennen. So hat Hündin Lilly alle gerettet! Zum Glück fiel Lilly mitten in der Nacht der Rauchgeruch auf und sie hörte das Piepen des Feuermelders im Keller! Sie weckte schnell die Mutter von Stefan, um ihre Familie zu warnen. Und: Stefan zögerte nicht lange, schnappte sich den Feuerlöscher und konnte damit den Brand schnell stoppen. Ich hätte den Feuermelder nicht gehört. Wir können froh sein, dass wir Lilly haben! So hat es Lilly geschafft, ihre Familie zu retten. Denn weil sie alle frühzeitig gewarnt hat, wurde niemand verletzt. Im Interview mit SWR3 hat Stefan erzählt, wie Lilly ihn und die ganze Familie gerettet hat 🔽 Wie Hündin Lilly ihre Familie vorm Feuer gewarnt hat Dauer 1:42 min Wie Hündin Lilly ihre Familie vorm Feuer gewarnt hat Noch mehr GOOD NEWS für dich: Good News Besonderes Video geht viral 🦓 Touris beobachten Zebra-Geburt! Eine Safari zu machen, ist schon etwas Besonderes. Was einer Touri-Gruppe passiert ist, ist wahrscheinlich einzigartig. 14:00 Uhr DASDING DASDING