Können Hunde weinen? 🐕

Diese Frage haben Forscher aus Japan untersucht. Das Ergebnis: Hunde k├Ânnen Tr├Ąnen vergie├čen - aber anders als Menschen.

Lange Zeit wurde angenommen, dass Menschen die einzigen Lebewesen sind, die aufgrund ihrer Emotionen anfangen zu weinen. Eine Studie von einem Team der Azabu Universit├Ąt in Japan k├Ânnte das allerdings widerlegen.

Freudentr├Ąnen bei Doggos ­čĺž

Die Fachleute fanden heraus, dass Hunde mehr Tr├Ąnenfl├╝ssigkeit produzieren, wenn sie mit ihrem Herrchen interagieren. Die Forschenden wissen auch, warum: Das "Liebeshormon" Oxytocin stieg in den Gehirnen der Hunde pl├Âtzlich an, sobald sie ihre Besitzer sahen. Oxytocin spielt auch bei der Geburt sowie bei sozialen Interaktionen und Beziehungen eine gro├če Rolle. Es l├Âst die Wehen aus, regt die Milchproduktion an und kann auch die Bindung und das Vertrauen zwischen zwei Leuten st├Ąrken.

Die Tr├Ąnen rollen Hunden aber meist nicht die Wange runter wie bei Menschen - deshalb f├Ąllt es vielen vielleicht gar nicht auf, wenn ihr Haustier mal kurz emotional wird. Ob Hunde auch bei negativen Emotionen mehr Tr├Ąnen produzieren, ist bisher nicht bekannt.

