Huskys in überhitztem Transporter erstickt

Zwölf Hunde sind gestorben. Die Hundehalterin soll 150 Tagessätze zahlen - das muss sie noch akzeptieren.

Die 47-Jährige soll in 26 Fällen gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Obwohl sie wusste, dass es nicht erlaubt ist, sperrte sie ihre 26 Huskys in 18 Transportboxen in einem geschlossenen Transporter ein. Das passierte letztes Jahr in einer warmen Julinacht: Die Temperaturen sanken nicht unter 17 Grad. Die Tiere hatten kein Wasser oder Frischluft. Zwölf von ihnen starben.

Was ist wirklich passiert?

Es gab mehrere Gutachten, aber es ist nicht eindeutig klar, woran die Hunde gestorben sind. Die Staatsanwaltschaft meint aber, dass sie wegen der Hitze erstickt sind. Die Tierschutzorganisation Peta hat sich dem angeschlossen. Der Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine meint jedoch, die Frau habe alles richtig gemacht. Es könne sein, dass die Tiere vergiftet worden sind.

