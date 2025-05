In der zweiten Saison der Icon League wurde das Team von Antonio Rüdiger und Rapper Luciano, der FC Berlin City, Meister.

In einem packenden Finale setze sich der FC Berlin City gegen Plyrs United, das Team von Ex-Bundesligastürmer Claudio Pizarro und Eishockey-Spieler Leon Draisaitl, mit 6:5 per Golden Goal in der Verlängerung durch. Bedeutet für das Team von Luciano und Toni Rüdiger: Ruhm, Ehre, den Pokal und ein fettes Preisgeld von 300.000 Euro!

Social-Media-Beitrag auf Instagram von theiconleague

Icon League: FC Berlin City setzt sich gegen Plyrs United durch Dauer 0:22 min Icon League: FC Berlin City setzt sich gegen Plyrs United durch

Icon League-Finale: Viele Stars am Start!

Auch außerhalb des Platzes war wieder einiges los bei der Icon League. Sido hat mit seinem Auftritt den Abend eröffnet. Außerdem waren unter anderem David Alaba, Apache 207, Reezy, Klaas und der frühere Real Madrid-Star Marcelo mit am Start! Das Ganze fand in Berlin in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle vor 10.000 Besuchern statt.

Wie krank 🤯 #TheIconLeague

Kroos kündigt Comeback in der Icon League an

In einem Interview hat Toni Kroos angekündigt, dass er in der nächsten Saison zusammen mit Marcelo auf dem Platz stehen wird - zumindest für ein Spiel.