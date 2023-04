Die Gewerkschaft IG Metall will in der nächsten Tarifrunde die Vier-Tage-Woche fordern. Wie gut sind die Chancen?

Die Vier-Tage-Woche solle mit vollem Lohnausgleich kommen - das möchte der Verhandlungsführer der IG Metall, Knut Giesler, in der nächsten Tarifrunde erreichen. Das wäre gut für die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen in der Stahlindustrie, sagt er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Aktuell geht es noch um die nordwestdeutsche Stahlindustrie, also Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Bremen. Doch in aller Regel ist der Pilotabschluss für die gesamte Branche.

Vier-Tage-Woche: Das sagt die Stahlindustrie

Laut Giesler sind die Rückmeldungen aus der Stahlindustrie positiv. So könnten mehr junge Menschen angezogen werden. Außerdem könnten Arbeitsplatzverluste verhindert werden, die durch den grünen Umbau der Stahlindustrie ohnehin erwartet werden. Durch die Vier-Tage-Woche könnte die Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden sinken.

Doch: Die Vier-Tage-Woche kann nicht sofort eingeführt werden. Es könnte Jahre dauern. Denn: Die Arbeitgeber brauchen Zeit, um Dienst- und Schichtpläne umzustellen.