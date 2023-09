Bombendrohung an IGS Osthofen - Durchsuchung beendet!

An der Schule bei Worms gab es am Dienstag keinen Unterricht. Stattdessen durchsuchten Spürhunde die Klassenzimmer.

Bomben haben sie aber nicht gefunden. Das ist passiert: In der Nacht war per Mail eine Bombendrohung gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um "Swatting" handelt. Dabei wird eine Straftat vorgetäuscht, um einen Polizeieinsatz zu provozieren. Die gleiche Mail war nämlich auch an die Karl-Hofmann-Schule in Worms gegangen.

Was droht bei "Swatting"?

Wer die Mail geschrieben hat, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht jetzt den Absender. "Swatting" ist strafbar. Dem Täter droht eine Geldstrafe oder sogar bis zu drei Jahren Haft.

Die Schüler der IGS Osthofen hatten am Dienstag frei. Der Unterricht fiel aus - auch an der Wonnegauschule, die genau daneben liegt. Am Mittwoch findet er wieder ganz normal statt.

Nicht der erste Polizeieinsatz in Osthofen

An der IGS Osthofen gab es schon im Winter letzten Jahres zwei falsche Amokalarme. Bei beiden gab es große Polizeieinsätze. Die Ermittler wissen nicht, ob die Mail jetzt etwas damit zu tun hat.

