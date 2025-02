Illegales Straßenrennen? Auto fliegt mehrere Meter durch die Luft 🚀

Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Mülheim-Kärlich kam es zu einem spektakulären Unfall.

Passiert ist das am späten Freitagabend auf der Industriestraße in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Das sind die Facts zum mutmaßlichen Straßenrennen in RLP:

Zwei Fahrzeuge mit je zwei Personen sollen laut Zeugenaussagen teils nebeneinander auf der Straße gerast sein.

Ein Fahrer soll dann die Kontrolle verloren haben und gegen eine Verkehrsinsel gefahren sein.

Das Auto wurde dadurch mehrere Meter durch die Luft katapultiert und landete laut der Polizei in einem kleinen Waldgebiet.

Der Crash hat Spuren hinterlassen: Das Auto hat einen Totalschaden, einige Bäume sind zum Teil in vier Metern Höhe beschädigt.

Illegales Straßenrennen: Glück für die Fahrer in Mülheim-Kärlich

Bei der Landung im Waldgebiet hat das fliegende Auto nur knapp einen massiven Baum verfehlt. So kamen Fahrer und Beifahrer leicht verletzt davon. Das andere beteiligte Auto hatte nur einen geplatzten Reifen. Die Polizei fand das alles nicht lustig: Die Führerscheine der Fahrer und die Karren wurden sichergestellt, es droht eine fette Strafe.