Illerkirchberg: Mädchen getötet - was war der Grund?

Im Dezember hat ein Mann zwei Mädchen mit einem Messer angegriffen, eins davon starb. Jetzt gibt es Hinweise zum Motiv.

Die beiden 13- und 14-jährigen Mädchen waren auf dem Schulweg in Illerkirchberg, als der Mann auf sie eingestochen hat. Die 14-Jährige starb an ihren Verletzungen. Der 27-Jährige konnte festgenommen werden und hat zumindest einen Teil der Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Mann erhoben und wirft ihm Mord und versuchten Mord vor.

Warum hat er die Mädchen angegriffen?

Lange hatte der Verdächtige nichts zu den Gründen der Tat gesagt. Jetzt gibt es Details, die den Angriff erklären könnten: Am Morgen des 5. Dezember war der Verdächtige unterwegs zur Ausländerbehörde im Landratsamt in Ulm. Er stammt aus Eritrea und wohnte in einer Asylbewerberunterkunft. In seiner Jackentasche hatte er ein Messer versteckt. Sein Ziel: Er wollte erzwingen, dass ihm ein Pass ausgestellt wird.

Die beiden Mädchen sind ihm dabei zufällig begegnet. Offensichtlich ist er davon ausgegangen, dass sie sein Messer gesehen haben.

