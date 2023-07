Mordprozess von Illerkirchberg: Täter bekommt lebenslange Haft

Der Angeklagte hatte zwei Mädchen in Illerkirchberg mit einem Messer angegriffen. Eine 14-Jährige ist gestorben.

Am Dienstag wurde der 27-jährige Mann vom Landgericht Ulm zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet: Er wird sehr wahrscheinlich nicht nach 15 Jahren vorzeitig entlassen. Verurteilt wurde der Angeklagte wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung.

Mord in Illerkirchberg: Warum hat er die Mädchen angegriffen?

Am Morgen des 5. Dezember war der Verdächtige unterwegs zur Ausländerbehörde im Landratsamt in Ulm. Er stammt aus Eritrea und wohnte in einer Asylbewerberunterkunft. In seiner Jackentasche hatte er ein Messer versteckt. Sein Ziel: Er wollte erzwingen, dass ihm Reisedokumente für eine Hochzeit in Äthiopien ausgestellt werden.

Die beiden Mädchen sind ihm dabei zufällig begegnet. Laut der Staatsanwaltschaft ist er davon ausgegangen, dass sie sein Messer gesehen haben. Deshalb habe er spontan beschlossen, die Mädchen zu töten.