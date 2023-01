Illerkirchberg: Verdächtiger gesteht Messerattacke auf Mädchen

Im Dezember wurden zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen. Eine 14-Jährige starb. Jetzt gibt es eine neue Aussage.

Der 27-jährige Verdächtige hat gestanden, dass er in Illerkirchberg bei Ulm mehrfach mit einem Messer auf eines der beiden Mädchen eingestochen hat. Zu dem Angriff auf das zweite Mädchen machte er keine Aussage. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft erklärte er aber, dass er die beiden nicht kannte.

Illerkirchberg: Das ist passiert!

Bei dem Angriff am 5. Dezember waren eine 14-Jährige und eine 13-Jährige schwer verletzt worden. Die 14-Jährige starb später im Krankenhaus. Ihre 13-jährige Freundin konnte mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Verdächtige wurde nach dem Angriff in einer nahe gelegenen Asylbewerberunterkunft festgenommen. Dort wohnt der 27-Jährige. Er ist jetzt in Untersuchungshaft. Weil er sich bei dem Angriff vermutlich selbst verletzte, ist er in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht. Dem Mann werden Mord und versuchter Mord vorgeworfen.

