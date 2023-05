Der Vizepräsident-Kandidat musste bei der Wahlkampf-Tour in Erzurum seine Ansprache abbrechen, damit niemand verletzt wird.

Die Stadt ist überwiegend Pro-Erdoğan. Laut Imamoğlus Partei wurde sein Auftritt dort von den Behörden fast blockiert, abbrechen musste der Politiker aber aus einem anderen Grund: Eine Gruppe von Menschen bewarf den Bus mit Steinen. Dabei gingen Scheiben zu Bruch und laut BBC wurden sieben Menschen - darunter auch ein Kind - verletzt. Imamoğlu geht davon aus, dass es ein geplanter Angriff war.

Erdoğan beleidigt seine Gegner

Die Wahl ist am 14. Mai. In Deutschland dürfen angemeldete türkische Staatsbürger noch bis zum 9. Mai wählen. Im Rahmen seines Wahlkampfes beschimpft Präsident Erdoğan seinen Gegner Kılıçdaroğlu und seine Partei immer wieder. Am Sonntag nannte er ihn einen "Säufer". Zuletzt provozierte er ihn dazu, seine Religion preiszugeben.

Hier kannst du ein Video von dem Vorfall in Erzurum sehen: