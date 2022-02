Impfen bald auch in der Apotheke möglich!

Ab nächster Woche sollen Apotheken im Südwesten nun auch Impfungen anbieten - für alle ab 12 Jahren!

Der Landesapothekerverband in Stuttgart teilte mit, dass etwa 900 Apotheken an den Schulungen für dieses Vorhaben teilgenommen haben. Frühestens ab dem 8. Februar soll es dann losgehen.

Fortbildungen für das Personal

Damit alles glatt läuft, wurden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Fortbildungen geschult - laut Landesapothekerverband wurden sie nicht nur auf das Impfen, sondern auch auf mögliche Impfreaktionen vorbereitet, um entsprechend damit umgehen zu können.

Ob es am Dienstag direkt für alle teilnehmenden Apotheken losgehen kann, steht noch nicht fest. Grund dafür ist eine Software des Robert-Koch-Instituts (RKI): Die Impfungen müssen täglich an das RKI gemeldet werden. Es ist allerdings bisher unklar, ob das System dafür am Dienstag bereits fehlerfrei funktionieren wird.

Es soll aber nicht nur bei Apotheken bleiben: Weitere Berufsgruppen wie Zahnärzte und Tierärzte sollen nachziehen. Mehr dazu erfährst du hier:

Wo du bald auch eine Impfung bekommst