70-Stunden-Woche für junge Menschen?!

Während bei uns über die Vier-Tage-Woche diskutiert wird, fordert ein indischer Milliardär mehr als das doppelte. 😳

N.R. Narayana Murthy ist Mitgründer einer großen indischen Software-Firma. Im Interview mit "3one4 Capital" hat er gesagt, dass Indien "sehr zielstrebige, äußerst disziplinierte und äußerst fleißige" Menschen braucht, damit Indien zu einer großen Wirtschaftsmacht wird.

Er kritisiert, dass die Produktivität in Indien nicht gut sei und behauptet, dass viele indische Jugendliche "nicht so wünschenswerte Angewohnheiten aus dem Westen" übernommen hätten. Seine 70-Stunden-Idee vergleicht er unter anderem mit der "996"-Arbeitskultur in China, die das Land zum Erfolg geführt hätten.

"966": Was ist das?

Die Zahl bedeutet, dass von 9 bis 21 Uhr und sechs Tage die Woche gearbeitet wird. Das betrifft vor allem Arbeitnehmer aus der chinesischen IT-Branche. Das Ganze ist illegal: In China gibt es nämlich eine gesetzliche Regelarbeitszeit von acht Stunden und bis zu drei Überstunden pro Tag - begrenzt auf 36 pro Monat. Doch viele Arbeitgeber halten sich nicht daran. Viele Betroffene empfinden die Arbeitsbelastung als viel zu krass. Schon seit Jahren gibt es immer wieder Proteste dagegen.

Arbeitszeit in Deutschland: Bei uns wäre "996" undenkbar

Laut dem Arbeitsrecht dürfen in Deutschland jede Woche maximal 48 Stunden gearbeitet werden. Außerdem gibt es zwischen den Arbeitstagen eine gesetzliche Ruhezeit von elf Stunden.

Fun Fact 💡: Im 19. Jahrhundert musste man in Deutschland teilweise bis zu 85 Stunden pro Woche arbeiten! Damals gab es noch keine organisierten Interessensvertretungen der Arbeitnehmer - wie zum Beispiel Gewerkschaften, die heutzutage üblich sind.

Hier kannst du dir das Interview mit N.R. Narayana Murthy anschauen ⬇️

In Deutschland versucht man, das Problem mit der Produktivität anders zu lösen - nämlich mit weniger Wochenstunden: