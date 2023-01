Infantino macht Selfie neben Leiche

Mit einem Foto bei der Totenwache für die brasilianische Fußball-Ikone Pelé hat Gianni Infantino für Aufregung gesorgt.

Der Präsident der FIFA hat mit dem ehemaligen Santos-Profi Lima ein Selfie gemacht - nicht weit vor ihnen lag im Stadion des FC Santos der Sarg mit dem aufgebahrten Pelé. Der war am Donnerstag vergangener Woche mit 82 Jahren an Krebs gestorben. Inzwischen ist Pelé in einer Trauerprozession vom Stadion zum Friedhof gebracht worden.

Shitstorm gegen Infantino

Das Foto hat Infantino zwar nicht selbst veröffentlicht, es hat sich aber mittlerweile in Social Media schon verteilt und wird von vielen als geschmacklos verurteilt.

Mit negativen Schlagzeilen kennt sich Gianni Infantino gut aus:

Mehr News: