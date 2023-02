Konto überzogen? Warum das teuer werden kann 💸

Weil die Preise so gestiegen sind, überziehen immer mehr Menschen ihr Konto. Das kannst du dagegen tun.

Jeder siebte Verbraucher in Deutschland hat in letzter Zeit sein Konto überzogen. Die Hälfte der Betroffenen sagt, das liegt an den gestiegenen Preisen. Das zeigt eine Umfrage der Verbraucherzentralen, die dem SWR vorliegt.

Das Problem dabei: Die Zinsen auf den Dispositionskredit - also auf den Betrag, den dein Konto im Minus ist - sind die höchsten, die eine Bank verlangt. Wenn du dein Konto länger als einen Monat überziehst, kommen auch auf die Zinsen noch Zinsen drauf und dann wird es richtig viel.

Ein Rechenbeispiel für Dispozinsen

Die teuerste Bank verlangt 14,75 Prozent Zinsen. Wenn Du jeden Monat für zwei Wochen etwa 1.000 Euro des Dispokredits beanspruchst, zahlst Du im Jahr 63 Euro. Bei der günstigsten Bank fallen nur Kosten von ungefähr 19 Euro an. Achtung! Das sind Zahlen aus Dezember 2022. Mittlerweile sind die Zinsen noch gestiegen.

Das kannst du gegen zu hohe Dispozinsen tun

Überziehe dein Konto nur in Notfällen. Der Dispokredit auf deinem Girokonto ist dafür da, mal 100 oder 150 Euro am Monatsende zu überbrücken, sagt die Verbraucherzentrale. Nutze ihn also nicht als dauerhaften Kredit.

Wenn du mal mehr Geld brauchst, dann ist es besser, die Bank nach einem Ratenkredit zu fragen. Hier betragen die Zinsen oft nur die Hälfte oder ein Drittel der Dispozinsen.

Schränke deinen Dispokredit selbst ein! Die Bank erlaubt die Höhe von zwei oder drei Monatseinkommen. Das lässt sich aber nicht schnell wieder ausgleichen. Überlege, wie viel Geld du schnell zurückzahlen kannst. Vielleicht ein Monatseinkommen?

Wenn du weniger Einkommen hast, passe auch deinen Dispokredit an.

Mehr Infos zum Dispokredit findest du hier:

Auch beim Ratenkauf fallen Zinsen an. Mehr dazu gibt es hier: