German ANGST: Werden wir immer ärmer?

Wegen der hohen Inflation hat mittlerweile jeder sechste Mensch in Deutschland ernsthafte Probleme.

Das sind doppelt so viele Menschen wie vor einem Jahr. Über diese Studie berichtet die Zeitung "Welt". Jeder und jede dritte Befragte hat gesagt, dass sie an die eigenen Ersparnisse gehen müssen, um tägliche Ausgaben zu bezahlen. Außerdem kaufen die Menschen weniger ein und erwarten, dass sich ihr Lebensstandard in Zukunft sogar weiter verschlechtern wird. In der Umfrage wird von einer "sozialen Belastung" für Deutschland gesprochen.