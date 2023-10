Manche werden "zufällig" Influencer. Eine Uni in Irland möchte Leuten beibringen, wie man gezielt einer werden kann.

Du willst Influencer werden, aber weißt nicht, wie? Ab 2024 will die South East Technological University in Irland einen Bachelor-Abschluss in "Influencing" starten.

Irland: Studieren, um Influencer zu werden

Der geplante Studiengang soll unter anderem diese Kurse anbieten:

Video- und Audiobearbeitung

BWL

Sozialpsychologie

Öffentlichkeitsarbeit

Krisenmanagement

Man soll laut einer Dozentin zum Beispiel lernen, wie man eine Followerschaft aufbaut und wie man mit Unternehmen zusammenarbeiten kann, um Geld daran zu verdienen. Das Interesse an dem Bereich "Influencing" soll nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch bei potenziellen Arbeitgebern in den letzten Jahren hochgegangen sein.

