Spendenaufruf - Maribel bekommt auf TikTok Hate ab!

Influencerin Maribel ist broke und rief ihre Follower auf zu spenden. Ursprünglich, um ihr Pferd zu finanzieren.

Für was Maribel Todt die Spenden genau sammelte, ist den Fans nicht ganz klar. Auf TikTok gibt es von der Ex-GNTM-Teilnehmerin verschiedene Aussagen:

Ihr Pferd sei das einzige, was sie noch von ihrer verstorbenen Familie habe. Auf "gofundme" und in ihrem ursprünglichen TikTok-Video sagt Maribel, die Spenden seien für das Pferd.

In einem weiteren Video auf ihrem TikTok-Kanal sagt sie, von ihrem Ersparten hätte sie ihrer Oma eigentlich einen Urlaub schenken wollen.

In einem anderen Video erzählt Maribel, die Spenden wären eine Rücklage.

Außerdem sagt sie, mit den Spenden würde sie ihre Steuerschulden begleichen.

Weil nicht ganz klar ist, wofür sie das Geld verwenden will, wirft ihr die Community vor, Spenden zu veruntreuen. In einem aktuellen Statement-Video sagt Maribel jetzt wiederum, das Geld würde sie wirklich für ihr Pferd verwenden.

Maribel startet Spendenaufruf - Wieso?

Die Influencerin sei auf eine Betrugsmasche reingefallen. Ein Management habe sie abgezogen, sagt Maribel auf TikTok. Mit dem Spendenaufruf wollte sie 5.000 Euro sammeln. Diese Summe wurde weit übertroffen - rund 7.500 Euro sind zusammengekommen.

Jung, pleite und geldgeil? - Wie Mitleid zum Businessmodell wird

Maribel startet Spendenaufruf trotz krassem Lifestyle

Für ihre Aussage, dass sie das Geld mit einem anderen Job nicht so schnell verdienen könnte bekommt sie viel Hate. Früher hatte sie schon gesagt, sie "hasse" es zu arbeiten. Außerdem sagt sie, sie wolle weiterhin wie jedes Jahr in den Urlaub fliegen. In ihren Posts zeigt sie sich regelmäßig in Designerklamotten. Viele User fragen sich, wie Maribel mit so einem Lifestyle um Spenden bitten kann. Von manchen bekommt sie aber auch Supoort: Einige User sagen der Hate gehe zu weit und bezeichnen die Reaktionen als Mobbing.

