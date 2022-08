Chinesische Influencerin grillt Weißen Hai

Ein verstörendes Video der chinesischen Influencerin Tizi ruft Tierschützer und Justiz auf den Plan.

In dem Video grillt die Vloggerin, die insgesamt auf verschiedenen Plattformen fast acht Millionen Follower hat, einen kompletten Weißen Hai. Das Problem: Die Tiere stehen auch in China unter Artenschutz. Allein der illegale Kauf kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Deshalb ermittle gegen die Influencerin die Polizei, erklärte die Landwirtschaftsbehörde in der südwestchinesischen Millionenstadt Nanchong.

Follower komplett verstört!

Doch nicht nur die Justiz, sondern auch die Followerschaft von Tizi zeigt sich über das Video entsetzt. Zahlreiche Kommentare verurteilen die Vloggerin aufs Schärfste. In dem mittlerweile gelöschten Video teilt die Food-Bloggerin den Fisch in zwei Hälften, mariniert und grillt ihn und gart den Kopf in einer Brühe.

