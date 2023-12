Einbürgerungstest: Wie ist deine Haltung zu Israel?

So oder so ähnlich könnte eine Frage im Einbürgerungstest bald lauten. Das wollen die Innenminister der Bundesländer.

Bei der Innenministerkonferenz (IMK) haben sich die Politiker darauf geeinigt, dass antisemitische Verbrechen härter bestraft werden sollen. Unter anderem sollen im Einbürgerungstest Fragen gestellt werden, zur besonderen Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland und zum Existenzrecht Israels.

"From the river to the ..."

Der Spruch "From the river to the sea, Palestine will be free" soll bundesweit verboten werden. Das fordert ebenfalls die IMK. Im Saarland und in Bayern ist das bereits der Fall. Der Slogan soll ausdrücken, dass sich das Gebiet Palästinas vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer erstrecken soll - darunter würde auch das Gebiet Israels fallen. Der Spruch wird teilweise bei propalästinensischen Demonstrationen benutzt.

