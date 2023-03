Wegen Beef? Selena Gomez bei Instagram auf Platz 1

Selena ist die Frau mit den meisten Followern. Sie hat Kylie Jenner abgelöst. Was Hailey Bieber damit zu tun hat...

Selena Gomez postete auf TikTok ein Video, in dem sie ihren Fans ihre Augenbrauen zeigt und sagt, dass sie diese aus Versehen zu stark geliftet hat. Daraufhin postete Kylie Jenner auf Instagram zwei Fotos: Ein Selfie mit der Caption "Das war ein Versehen????" und ein Screenshot aus einem FaceTime-Anruf mit Hailey Bieber in dem sie auf ihre Augenbrauen zoomen.

Hat das was mit Selena Gomez zu tun?

Die Community war sich sicher, dass das ein Seitenhieb gegen Selena gewesen ist. Kylie kommentierte daraufhin, dass sie den Post der Sängerin nicht mal gesehen hat und das kein Shade war. Auch Selena hat Kylie in den Kommentaren zugestimmt - sie sei ein großer Fan der Unternehmerin.

Dennoch hat Kylie seitdem zahlreiche Insta-Follower verloren. Damit ist Selena auf Platz 1 gelandet.

Hailey Bieber shadet gegen Taylor Swift

Wenig später tauchte ein altes Video von Hailey auf. In diesem deutet sie einen Würgereiz an, als Taylor Swift erwähnt wird. Selena soll darunter kommentiert haben: "Das tut mir so leid, meine beste Freundin ist und bleibt eine der Besten in ihrem Feld." Der Kommentar soll mittlerweile gelöscht worden sein.

In einem anderen Video nennt eine TikTok-Userin Hailey und Kylie "Nepo-Babys" und kritisiert deren fieses Verhalten Selena gegenüber. Selena kommentierte unter dem Video: "Ich liebe dich".

Daraufhin kündigte Selena eine Social-Media-Pause an. Sie sei mit 30 Jahren mittlerweile zu alt dafür.