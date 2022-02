Inzidenz sinkt: Welche Lockerungen jetzt kommen könnten!

Die deutschlandweite Inzidenz ist weiter gesunken. Experten halten Lockerungen deshalb jetzt für möglich.

Das RKI meldet aktuell rund 75.000 neue Corona-Fälle - das sind fast 19.000 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz liegt bei knapp unter 1.460. Schon am Sonntag waren die Zahlen leicht zurückgegangen.

Welche Lockerungen kommen?

Fachleute sagen deshalb, dass man über neue Corona-Regeln nachdenken kann. Unter anderem der Expertenrat der Bundesregierung hat empfohlen, die Maßnahmen in den kommenden Wochen zu lockern. Wie genau das dann aussieht, ist noch nicht klar. Der Expertenrat teilte aber mit, dass zum Beispiel die Maskenpflicht "bei hinreichend niedrigen Infektionszahlen" zeitweise aufgehoben werden könne.

Der Expertenrat warnte aber auch davor, zu früh zu lockern - dann könne sich die Corona-Lage noch einmal verschlimmern. Voraussetzung dafür, dass die Maßnahmen wegfallen, sei unter anderem eine noch höhere Impfquote und weniger Menschen, die wegen Corona ins Krankenhaus müssten.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Gesundheitsminister der Bundesländer treffen sich im Laufe des Tages mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in einer Videokonferenz, um über die Corona-Lage und das weitere Vorgehen zu sprechen. Am Abend sollen die Ergebnisse verkündet werden. Am Mittwoch wollen dann die Landes-Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz beraten. Es gilt als sicher, dass die Politikerinnen und Politiker einen Öffnungsplan machen, weil Omikron bei vielen nicht so schlimm ist wie frühere Corona-Varianten.