DAS kann das neue iPhone-Update

Personalisierbarer Sperrbildschirm, Anti-Spy-Schutz und passwortlose Anmeldung - das erwartet dich bei iOS 16.

Individuelle Lockscreens

Deinen Sperrbildschirm kannst du frei gestalten:



Unterschiedliche Farben und Schriftarten für die Uhr.

Wechselnde Hintergrundbilder mit Effekten für den Sperrbildschirm.

Verschiedene Widgets lassen sich hinzufügen.

Möglichkeit, mehrere Lockscreens für die Fokus-, Arbeits- oder Nicht-Stören-Modi einzustellen und zwischen diesen zu wechseln.

Sicherheit vs. Datenschutz

Es gibt einen "Blockierungsmodus": Der ist speziell für Nutzer, die möglicherweise Opfer gezielter Cyberangriffe sind. Sobald sie diesen aktivieren, versucht das Betriebssystem die klassischen Einfallstore im Betriebssystem zu schließen. Dadurch werden iMessage-Anhänge und Browser-Funktionen blockiert. Der Haken: Anbieter von Web-Inhalten erkennen sofort, ob dieser "Lockdown Mode" aktiviert wurde.

Passkeys

Mit Passkeys werden Nutzer stärker vor Phishing-Attacken geschützt: Du kannst dich normal per Touch oder Face ID anmelden. Das Verfahren im Hintergrund durch das Betriebssystem ist komplexer geworden, damit kein anderer an deine Zugänge kommt. Mehr dazu findest du in diesem Video.

Das neue Update kannst du auf alle iPhone-Modelle ab Baujahr 2017 downloaden. Dazu gehört auch das neue iPhone 14: