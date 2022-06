Diebstahl in Schule: So viele iPads sind weg!!!

Lehrer und Schüler sind fassungslos: Mehr als 60 iPads sind aus ihrer Schule geklaut worden.

Die Diebe sind am Wochenende in die Grundschule in Urbar bei Koblenz eingedrungen. Sie haben 66 iPads mit mehreren Ladekabeln mitgenommen. Das krasseste ist: Es gibt keine Einbruchspuren!

Tablets im Wert von 25.500 Euro

Alle Türen in der Schule sowie die Eingangstür des Gebäudes seien auch am Montag abgeschlossen gewesen, sagte eine Lehrerin dem SWR. Sie vermutet: Die Diebe hatten einen Schlüssel. Die Polizei Bendorf bittet deshalb um Hinweise unter 02622/9402-0. Sie schätzt, dass die Geräte einen Wert von 25.500 Euro haben.

Keine neuen iPads

Die Schulkinder müssen jetzt erstmal ohne iPads auskommen. Vor dem Herbst könnten keine neuen Geräte angeschafft werden, heißt es von der Schule.

