iPhone Fail beim Achterbahnfahren

Das neue iPhone 14 kann bei einem Unfall automatisch Hilfe holen. Allerdings täuscht sich das Gerät manchmal.

Das iPhone 14 und auch die neue Apple Watch können Unfälle durch auftretenden G-Kräfte erkennen. Also sehr starkes Beschleunigen oder plötzliches Abbremsen. Dann gibt es mehrere Warnungen, in der man den Notruf deaktivieren kann. Ignoriert man die aber, wird automatisch der Notruf gewählt: "Der Besitzer dieses iPhones war in einen schweren Autounfall verwickelt und reagiert nicht auf sein Telefon", lautet die automatische Ansage. Danach folgen die GPS-Daten des Handys. Bei einem Unfall sinnvoll. Beim Achterbahnfahren aber nicht so.

Denn auch da kommt es zu starken G-Kräften auf den Körper und das iPhone. Deswegen ruft das System dann manchmal fälschlicherweise den Notruf. Das ist in den USA jetzt schon mehrmals passiert. Die Notrufzentrale in der Nähe des Freizeitparks Kings Island im US-Bundesstaat Cincinnati hat schon sechs dieser automatischen Anrufe bekommen.

Die Lösung

Ein Sprecher von Apple sagt, man wolle das System weiter verbessern. So lange sollte man das iPhone aber einfach nicht mit auf die Achterbahnfahrt mitnehmen. Das schreiben einige Freizeitparks auch vor.

