Brand bei Hochzeitsparty: Mehr als 100 Tote

Das Feuer wurde vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Dann stürzte das Gebäude ein.

Der Brand ist am Dienstagabend in der nordirakischen Provinz Ninive ausgebrochen. Mehr als 100 Menschen sind laut Angaben von Behörden gestorben, 200 weitere wurden verletzt. Die Lage ist mittlerweile unter Kontrolle, Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden.

Videos zeigen den Horror-Brand im Irak

Auf Social Media kursieren Videos, die den Brand im Gebäude zeigen sollen. Dort sieht man, wie brennende Teile des Gebäudes auf die Tanzfläche fallen, auf der sich auch das Brautpaar befindet. Einige Gäste versuchen wegzurennen. Überlebende berichteten im irakischen Fernsehen, dass das Brautpaar überlebt habe.

Irak: Feuerwerk löst Brand bei Hochzeit aus

Laut irakischen Staatsmedien ist das Feuer ausgebrochen, nachdem Feuerwerkskörper gezündet worden waren. Im Gebäude, in dem die Party stattfand, waren vermutlich leicht brennbare und billige Materialien verbaut. Dadurch fing die Halle sofort Feuer und stürzte schließlich ein. Die Zivilschutzbehörde teilte mit, dass die Halle gegen Sicherheitsauflagen verstoßen habe.