YouTuberin aus Irak von Vater getötet

In der Hauptstadt Bagdad demonstrierten dutzende Frauen gegen den "Ehrenmord".

Tiba Ali wohnte mit ihrem Freund in Istanbul und teilte ihr Leben mit hunderttausenden Fans auf YouTube und Instagram. In das Weltbild ihres Vaters passte das nicht. Während sie ihre Familie im Irak besuchte, erwürgte ihr Vater sie laut Berichten im Schlaf. Nach dem Mord an der 22-Jährigen stellte er sich der Polizei. Das teilte der Sprecher des irakischen Innenministeriums mit.

Demo gegen Gewalt an Frauen

Frauenrechtsgruppen demonstrierten gegen Gewalt an Frauen und forderten das Parlament auf, zu handeln. Seit 2019 liegt ein Gesetzentwurf beim Parlament, der häusliche Gewalt verbieten soll. Beschlossen wurde das Gesetz immer noch nicht. Häusliche Gewalt an Ehefrauen ist im Irak teilweise legal.

Solange es keine funktionierenden Gesetze zum Schutz vor sexistischer Gewalt gibt, werde die Gewalt im Irak andauern, warnt Aya Majzoub von Amnesty International.

In Videos wie diesem teilte Tiba Ali Szenen aus ihrem Leben mit ihren Fans:

Auch in Deutschland sind "Ehrenmorde" ein Problem: